В центре Москвы 7 июня будут перекрывать улицы для "Красочного забега"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы 7 июня перекроют движение на некоторых улиц для проведения "Красочного забега", сообщил городской Дептранс.

Движения не будет с 03:00 до 14:00 на Цветном бульваре от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы при движении в сторону области; с 06:00 до 14:00 на Олимпийском проспекте от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону области.

Кроме того, не будет движения с 07:00 до 13:00 на Олимпийском проспекте от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра; на Олимпийском проспекте от улицы Дурова до Трифоновской улицы, на улице Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, на Делегатской улице от улицы Дурова до Самотечной улицы и в боковом проезде внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом.

С 07:00 до 14:00 также будет ограничено движение на Цветном бульваре от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка при движении в сторону области.

В воскресенье на участках ограничений будет временно запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия.

Дептранс Москва Садовая-Самотечная улица Трубная площадь Цветной бульвар
Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

