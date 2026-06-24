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Топливо в Москве подешевело до уровня середины июня после коррекции цен на АЗС "Нефтьмагистрали"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Решение сети АЗС "Нефтьмагистраль" отменить резкое повышение цен на топливо вернуло средние цены на него в столице до уровня середины июня, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

Накануне "Нефтьмагистраль" сообщила о снижении цен на основные сорта топлив на 15 рублей за литр.

По данным МТА, на 23 июня средняя стоимость 92-го бензина составляет 65,26 руб./литр (-0,88 руб. относительно 22 июня), 95-го - 72,13 руб./литр (-0,88 руб.), дизельного топлива - 79,28 руб./литр (-0,87 руб.).

При этом ассоциация отмечает умеренный рост цен на заправках под брендом Teboil: Аи-92 подорожал на 19 коп., до 64,32 руб./литр; Аи-95 - на 20 коп., до 70,88 руб./литр, ДТ - на 40 коп., до 78,27 руб./литр.

Как сообщалось, по итогам прошлой недели резко ускорились розничные цены на топливо в Москве, прежде всего, из-за их роста на АЗС частных сетей. Динамика на заправках ВИНК остается сдержанной: рост цен с 15 по 24 июня составил от 5 коп. до 30 коп. за литр по каждому из основных видов топлив.

бензин Москва Нефтьмагистраль
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