Число ДТП с погибшими на МКАД сократилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Количество аварий с погибшими на МКАД в Москве уменьшилось на 56% с января по май 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Москва остается лидером по безопасности дорожного движения: в январе-мае этого года число погибших в ДТП на МКАД снизилось на 56% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Такого результата удалось достичь благодаря комплексному подходу и тесному сотрудничеству ЦОДД с Госавтоинспекцией", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в канале столичного департамента транспорта в мессенджере Max в субботу.

Заммэра уточнил, что за пять месяцев в ДТП на МКАД погибли восемь человек, тогда как в прошлом году число погибших за этот период составило 18 человек.

В дептрансе отметили, что безопасность на дорогах обеспечивает широкая сеть камер фотовидеофиксации. Так, 200 комплексов на МКАД распознают 67 видов нарушений. А свыше 880 умных камер способны распознавать 15 типов нештатных ситуаций. За первые пять месяцев этого года система видеоаналитики выявила свыше 670 тыс. опасных для движения случаев.

Патрульные службы, в свою очередь, с начала года оказали помощь при ДТП на МКАД более 7 тыс. раз, отметили в департаменте.

Кроме того, в столице обустраивают прикрытые переходно-скоростные полосы за счет переразметки.

"Например, в этом году на внутренней стороне МКАД в районе развязки с улицей Молдагуловой и Новоухтомским шоссе организовали три такие полосы", - говорится в сообщении.

Это сделало движение более безопасным и равномерным, а также сократило количество конфликтных точек, уточнили в департаменте.