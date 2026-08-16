Склад Wildberries загорелся в подмосковном Подольске после попадания БПЛА

В Домодедово загорелся склад с медикаментами

Склад Wildberries в подмосковной деревне Коледино Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подольске в результате попадания БПЛА начался пожар на складе компании Wildberries на территории индустриального парка "Коледино".

Из сотрудников никто не пострадал, написал Воробьев в своем канале в Max в воскресенье.

Кроме того, по словам главы региона, в Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами. Предварительно, пострадавших нет, добавил Воробьев.

Также повреждено новое здание отдела полиции в Кашире. В Воскресенске зафиксированы повреждения отдельных сооружений промышленного объекта, пострадавших нет.