В Курской области за сутки сбили 117 дронов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 117 украинских дронов за минувшие сутки над регионом в период с 09:00 27 июня до 09:00 28 июня.

"115 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах..

В результате атак в селе Малое Солдатское Беловского района повреждены крыша и стены зернохранилища, в селе Песчаное - автомобиль.

В селе Макеево Рыльского района повреждён ангар агрофирмы. В городе Рыльске повреждён автомобиль.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Как сообщалось, накануне ранения получил 66-летний мужчина при атаке дрона в городе Рыльске.