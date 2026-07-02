Музей анимации открылся на киностудии "Союзмультфильм"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Москве в здании киностудии "Союзмультфильм" открылся интерактивный Музей анимации, экспозиция выстроена как путешествие по основным "цехам" производства и рассказывает о создании мультфильмов.



"В этом году мы отмечаем 90-летие со дня основания, и в честь праздничной даты запустили множество проектов, которые позволяют присоединиться к празднованию поклонников анимации всех возрастов. На базе киностудии "Союзмультфильм", которая также является популярным экскурсионным объектом, мы создали современное интерактивное пространство, где анимация становится опытом - её можно не только увидеть, но и почувствовать себя частью процесса, узнать, как появляется мультфильм", - сказала председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, слова которой привели в пресс-службе.



Она отметила, что в первую очередь пространство адаптировано для детского восприятия. При этом для взрослой аудитории предусмотрен отдельный блок информации - материалы об истории студии, технологиях производства и малоизвестных фактах из истории создания известных мультфильмов.



Экспозиция музея выстроена как путешествие по основным "цехам" производства анимационных фильмов, где посетители узнают, как появляются идеи, создаются персонажи и формируется визуальный образ будущих историй, а также как из отдельных элементов складываются готовые мультфильмы.