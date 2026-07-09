ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов на военных объектах и против офицеров Минобороны

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила, что сорвала масштабную операцию украинских спецслужб, направленную на проведение терактов, в том числе с помощью беспилотников, на объекты военной инфраструктуры и против российских офицеров.

"Сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.