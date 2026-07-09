В Москве задержана женщина, украинский куратор которой изображал романтический интерес к ней

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержана и арестована подозреваемая в подготовке покушения на высокопоставленного офицера Минобороны России по заданию украинских спецслужб, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Задержана россиянка 2001 года рождения, которая, по данным ФСБ, была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году.

По версии следствия, сотрудник украинской спецслужбы "имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины". В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также она отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

В арендованной квартире она подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину.

Она признала вину и сотрудничает со следствием. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), позднее ей могут вменить и госизмену (ст. 275 УК).