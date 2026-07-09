"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, подошедшего к Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские гидрометеорологические спутники передали на Землю снимки циклона, который после прохождения Калининградской области подошел к Москве, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Сегодня циклон уже подошёл к Москве. Его прохождение зафиксировали спутники "Роскосмоса", - говорится в сообщении госкорпорации .

По данным "Роскосмоса", спутниковые снимки переданы на Землю гидрометеорологическими аппаратами "Электро-Л" и "Арктика-М".

8 июля штормовой циклон обрушился на Калининградскую область. Непогода повалила деревья, повредила автомобили и крыши частных домов, вызвала аварийные отключения в приморских районах и оставила без электроснабжения ряд населённых пунктов.