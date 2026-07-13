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Суд зарегистрировал иск к рэперу Navai, устроившему ДТП в Москве

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Кунцевский районный суд города Москвы зарегистрировал иск Центра организации Дорожного движения Правительства Москвы к рэперу Navai (Наваи Бакирову), сообщил Мосгорсуд.

Из искового заявление следует, что 5 мая Бакиров на Ferrari совершил дорожно-транспортное происшествие на Зубовском бульваре, в результате которого были повреждены транспортная колонка, светофор, удлинитель на колонку и два дорожных знака.

Согласно уточнённому сметному расчету сумма материального ущерба с учётом проведенных ремонтных работ составила 91282 рубля.

Истец просит взыскать с Бакирова вышеназванную сумму.

Мосгорсуд Москва Наваи Бакиров
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