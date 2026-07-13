На МКАД в районе шоссе Энтузиастов из-за ДТП возникла пробка на 4 км

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - На внешней стороне МКАД на нулевом километре (в районе шоссе Энтузиастов столкнулись несколько машин, и перед этим местом возникла четырехкилометровая пробка, предупредил Департамент транспорта Москвы.

"Движение осуществляется по двум полосам из пяти и затруднено на 4 км", - сказано в сообщении. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.