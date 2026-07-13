Возгорание ликвидировано в ГКБ им. Иноземцева в Москве после короткого замыкания

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Возгорание в Городской клинической больнице (ГКБ) им. Ф. И. Иноземцева на востоке Москвы устранено до прибытия экстренных служб, предварительно, причиной послужило короткое замыкание осветительного оборудования, пострадавших нет, больница работает штатно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Возгорание в ГКБ им. Иноземцева оперативно ликвидировано до прибытия экстренных служб. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание осветительного оборудования (площадь возгорания - около 2 кв. м)", - говорится в сообщении.

В депздраве отметили, что пострадавших нет.

"Больница работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме", - отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации из здания больницы на востоке Москвы из-за пожара.