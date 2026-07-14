Суд в Москве привлек к административной ответственности Жанну Агалакову

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Савеловский районный суд города Москвы признал телеведущую Жанну Агалакову (признана в РФ иноагентом) виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного

ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и оштрафовал ее на 50 000 рублей.

Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Данная статья касается непредставления иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством.



