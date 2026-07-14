Суд в Москве привлек к административной ответственности Жанну Агалакову
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Савеловский районный суд города Москвы признал телеведущую Жанну Агалакову (признана в РФ иноагентом) виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и оштрафовал ее на 50 000 рублей.
Об этом сообщили в Мосгорсуде.
Данная статья касается непредставления иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством.