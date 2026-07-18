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Более 370 БПЛА атаковали Московский регион с вечера пятницы

Большая часть нейтрализована на дальних подступах

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Более 370 беспилотников летело в направлении Московского региона с 20:30 пятницы, большая часть нейтрализована на дальних подступах, 64 БПЛА уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С 20.30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве", - написал Собянин в субботу в своем канале в мессенджере Max.

Ранее сообщалось об уничтожении 55 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

В настоящее время московский аэропорт Домодедово работает по согласованию, в Жуковском введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Москва Подмосковье БПЛА
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