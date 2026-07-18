Роботы-курьеры работают уже в 51 районе Москвы

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В столичном департаменте транспорта сообщили о расширении географии роботизированной доставки; теперь роверы "Яндекса" работают еще в 31 районе города, а их общее количество превысило 400 единиц.

Так, в новые районы запустили роботов-курьеров нового поколения. У них обновили подвеску для лучшей проходимости и поставили более мощный вычислительный блок. Также теперь специальная нейросеть формирует траекторию движения - она точнее прогнозирует обстановку вокруг ровера и помогает ему надежнее справляться с городскими сценариями.

Как отметили в пресс-службе дептранса, среднее время доставки сократилось примерно на 10% по итогам тестов с нейросетевым планировщиком. Сегодня роверы развозят более 1,5 тыс. заказов в сутки, сообщил заммэра Максим Ликсутов.