Один человек погиб в Подмосковье в результате утренней атаки беспилотников

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в ходе атаки беспилотников в субботу в подмосковной Электростали погиб, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким. По уточненным данным, всего пострадали 37 человек", - написал глава региона в своем канале в Max.

Он отметил, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии, 23 - средней степени тяжести, пять - в удовлетворительном состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава региона добавил, что в Электростали в результате уничтожения БПЛА его обломки также упали на здание детского сада. Возгорание на площади 100 кв. м ликвидировано. Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет.

Ранее Воробьев сообщал, что из-за падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения.

По его словам, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Также 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали.