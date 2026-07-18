Над Московской областью в ночь на субботу было ликвидировано 48 дронов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о нейтрализации 48 беспилотников над регионом минувшей ночью.

"Всего за ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 БПЛА", - написал Воробьев в своем канале в Мах.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Ногинске после падения беспилотника, два человека пострадали. Также БПЛА атаковали склад Wildberries в Электростали, 24 человека получили ранения.