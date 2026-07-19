Началась реставрация дворца-театра в усадьбе Останкино

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Началась реставрация дворца-театра в ходе продолжающихся работ по восстановлению выдающегося памятника дворцовой архитектуры - усадьбы Останкино, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

"Останкинский дворец-театр - один из немногих дошедших до нас деревянных дворцов в России, уникальный памятник архитектуры конца XVIII столетия, сохранивший свои подлинные интерьеры. А также единственный в нашей стране и один из немногих в Европе театр, где есть историческая театральная машинерия", - отметил Собянин, чьи слова цитирует сайт мэра и правительства Москвы.

Специалисты приступили к реставрации дворца-театра, они работают с уникальными декоративными элементами интерьеров: изразцовыми печами, скульптурами, паркетом и зеркалами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

"Кроме того, идет реставрация уникального живописного плафона картинной галереи дворца площадью более 150 квадратных метров. Он сделан в редкой темперно-клеевой технике в 1797 году. Мастера тщательно его восстановят, добравшись до самых поврежденных мест", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году завершилась реставрация восточного крыла Останкинского дворца - Египетского павильона, до конца 2026 года планируется закончить работы по западному крылу - Итальянскому павильону, а в 2027-м специалисты рассчитывают полностью завершить реставрацию центральной части - дворца-театра.