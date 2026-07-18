Жара ожидается в Москве в воскресенье и понедельник

Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Москвичей предупредили о жаре, которая придет в столицу 19 и 20 июля, соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

"В дневные часы 19 и 20 июля в Москве ожидается сильная жара. Температура воздуха может достигать 30 градусов", - говорится на сайте.

Гражданам рекомендуют пользоваться головными уборами, надевать светлую одежду и пить больше воды.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила "Интерфаксу", что теплая погода без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные и в понедельник, температура воздуха в дневные часы будет достигать отметки в плюс 30 градусов; из-за сухого воздуха погода в Московском регионе будет схожей с погодой в пустыне.

Макарова рассказала агентству, что небольшое понижение температуры и дожди прогнозируются в Москве со вторника, 21 июля.