На лечении находятся 30 пострадавших при атаке на логистический центр в Подмосковье

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На лечении в больницах Подмосковья и федеральных медцентрах находятся 30 пострадавших при атаке на логистический центр в Московской области, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, на лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 30 пострадавших", - сказал он журналистам в субботу.

Состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра.

Еще шестеро пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме. На месте происшествия работали 55 бригад службы медицины катастроф и скорой помощи.

Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

В ночь на субботу несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке БПЛА самолетного типа. Повреждения получила нефтебаза в Ногинске и склад Wildberries в Электростали.