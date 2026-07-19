Движение затруднено на 3 км и осуществляется по двум полосам из семи на МКАД

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Авария произошла на внутренней стороне 90 км МКАД, движение осуществляется по двум полосам из семи и затруднено на 3 км, сообщил столичный департамент транспорта в своем канале в Мах в воскресенье.

"На внутренней стороне 90 км МКАД (в районе съезда 91) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из семи и затруднено на 3 км", - говорится в сообщении.