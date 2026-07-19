Более 400 тыс. загранпаспортов оформлены в Москве с начала года

Как отметили в полиции, отказов в приеме заявлений о выдаче заграничных паспортов не допущено

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Миграционные подразделения столичной полиции выдали жителям города свыше 400 тыс. заграничных паспортов за шесть месяцев 2026 года, проблем с оформлением нет, заявили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"В связи с распространением в сети интернет информации о том, что "Жители Москвы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи", сообщаем, что распространяемые сведения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении, опубликованном полицией в ответ на запрос агентства.

По данным главка, за 6 месяцев 2026 года в Москве было оформлено более 400 тыс. заграничных паспортов. "Отказов в приеме заявлений о выдаче заграничных паспортов не допускается", - отметили в ГУ МВД.

В полиции напомнили, что данная государственная услуга является одной из наиболее востребованных государственных услуг москвичей и гостей столицы, "в связи с чем загруженность подразделений особенно в весенне-летний период действительно остается высокой, однако сотрудниками прилагаются все усилия, чтобы все граждане получили загранпаспорта".

В пресс-службе столичной полиции также сообщили, что в Москве реализована возможность подачи заявления не только в подразделение по месту регистрации, но и в любое другое - по выбору заявителя. "На Едином портале государственных услуг имеется интерактивная карта фактической загруженности подразделений по вопросам миграции, оформляющих заграничные паспорта, используя которую заявители имеют возможность оценить реальную загруженность каждого конкретного подразделения и выбрать удобное для себя место для подачи заявления", - подчеркнули в управлении.