Ограничения отменены в Домодедово, Жуковский работает по согласованию

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодово возобновил работу, Жуковский обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

"Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани", - также информирует агентство.

Возможны изменения в расписании рейсов, предупредили в Росавиации.

Ранее в ночь на понедельник сообщалось, что столичный Внуково работает по согласованию.