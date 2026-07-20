Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июля

На подлете к Москве сбили 85 БПЛА, сборная Испании выиграла ЧМ-2026, "Одиссея" Нолана стала лидером проката

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 и до пяти утра в направлении Московского региона летело более 400 беспилотников ВСУ. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, 85 БПЛА сбили на подлете к столице.

- Сборная Испании со счетом 1:0 победила национальную команду Аргентины в финальном матче ЧМ-2026. Судьба встречи решилась в дополнительное время: на 106-й минуте гол забил Ферран Торрес.

- США нанесли девятую серию ударов по Ирану. По сообщению CENTCOM, были атакованы командные пункты, объекты ПВО и пусковые установки ракет и БПЛА. В КСИР заявили, что сбили американский дрон над Исламабад-э-Гербом, уничтожили самолет и вертолет на базе в иорданском городе Акаба. Тегеран также нанес удары по объектам на базах Муваффак Салти и Али Аль-Салем.

- ВВС США на фоне наращивания ударов по Ирану перебросили на Ближний Восток дополнительно более 20 истребителей с авиабаз в Великобритании, Италии и Германии, сообщил портал Itamilradar.

- Депутаты гордумы Якутска на внеочередном заседании избрали на должность главы города первого зампредседателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова.

- "Одиссея" Кристофера Нолана собрала $124,5 млн в североамериканском прокате за первые выходные, еще $139,6 млн поступили с зарубежных рынков. Дебют превзошел стартовые сборы "Оппенгеймера" и стал лучшим для режиссера за последние 14 лет.