В московском регионе до конца недели обещают дожди

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В московском регионе до конца недели возможны кратковременные дожди при умеренной температуре, четверг и пятница будут наиболее прохладными днями, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"На этой неделе у нас только понедельник был очень теплый. Со вторника у нас идет достаточно плавное понижение температуры. И с середины недели до конца примерно одинаковые значения дневной температуры", - сказала она.

Температура в регионе будет около нормы, ночи прогнозируются теплыми. Более прохладная температура в дневные часы прогнозируется в четверг и пятницу, когда столбики термометров будут показывать плюс 22 - плюс 24 градуса в Москве, по области от плюс 20 до плюс 25. Резкого повышения температуры на этой неделе не ожидается.

В течение недели в Москве и Подмосковье местами пройдут кратковременные дожди умеренной интенсивности, сильных осадков не ожидается. Ночью в среду выпадет до 0,5 мм осадков, а днем - до 2 мм, в четверг - до 1 мм осадков, в пятницу - до 5 мм. При этом дожди будут идти с перерывами.

В течение недели погода также будет способствовать рассеиванию вредных примесей.

По прогнозу Гидрометцентра, в среду, 22 июля, будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза. Ночью температура в Москве плюс 13 - 15, по области плюс 12 - 17. Днем температура в Москве плюс 24 - 26, по области плюс 21 - 26. При грозе порывы ветра могут доходить до 15 м/с.

В четверг, 23 июля, облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, температура в Москве плюс 13 - 15, по области плюс 12 - 17. Днем по области местами кратковременный дождь, температура в Москве плюс 22 - 24, по области плюс 20 - 25.

В пятницу, 24 июля, облачно, ночью по области местами кратковременный дождь, температура в Москве плюс 13 - 15, по области плюс 12 - 17. Днем местами кратковременный дождь, температура в Москве плюс 22 - 24, по области плюс 20 - 25.

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью плюс 10 - 15, днем плюс 21 - 26.