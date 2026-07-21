Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро за МКАД

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Арбатско-Покровскую линию московского метро продлят за МКАД, в район Восточный, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Жители Восточного долгое время просили продлить эту линию от станции "Гольяново" до района Восточный, который находится за МКАДом. Ситуация транспортная там крайне сложная, потому как жителям приходится выезжать на Щелковское шоссе, очень перегруженное, которое по утрам стоит в пробках. Конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли", - подчеркнул мэр.

Он заверил, что продление линии метро в район Восточный не задержит ввод станции "Гольяново". "Мы одновременно начнем проходку в сторону Восточного, что в значительной степени улучшит транспортную доступность жителей района и снимет большую нагрузку с Щелковки, которая является одной из самых проблемных трасс в городе", - заметил мэр столицы.

Благодаря продлению ветки метрополитена будет улучшена транспортная доступность для 12 тысяч жителей столичного района Восточный, расположенного за МКАД, и десятков тысяч жителей Балашихи и Щелковского района Московской области, уточнили в пресс-службе мэрии.

Арбатско-Покровская линия с 22 станциями - самая протяженная радиальная линия московского метро длиной более 45 километров. Она связывает 14 районов города с общим населением 1,5 миллиона жителей. Ежедневно Арбатско-Покровской линией пользуются свыше 750 тысяч пассажиров. В результате строительства "Гольяново" протяженность ветки достигнет 47,7 километра, число станций вырастет до 23, а пассажиропоток - до 790 тысяч человек в сутки.