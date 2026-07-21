Поиск

Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро за МКАД

Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро за МКАД
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Арбатско-Покровскую линию московского метро продлят за МКАД, в район Восточный, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Жители Восточного долгое время просили продлить эту линию от станции "Гольяново" до района Восточный, который находится за МКАДом. Ситуация транспортная там крайне сложная, потому как жителям приходится выезжать на Щелковское шоссе, очень перегруженное, которое по утрам стоит в пробках. Конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли", - подчеркнул мэр.

Он заверил, что продление линии метро в район Восточный не задержит ввод станции "Гольяново". "Мы одновременно начнем проходку в сторону Восточного, что в значительной степени улучшит транспортную доступность жителей района и снимет большую нагрузку с Щелковки, которая является одной из самых проблемных трасс в городе", - заметил мэр столицы.

Благодаря продлению ветки метрополитена будет улучшена транспортная доступность для 12 тысяч жителей столичного района Восточный, расположенного за МКАД, и десятков тысяч жителей Балашихи и Щелковского района Московской области, уточнили в пресс-службе мэрии.

Арбатско-Покровская линия с 22 станциями - самая протяженная радиальная линия московского метро длиной более 45 километров. Она связывает 14 районов города с общим населением 1,5 миллиона жителей. Ежедневно Арбатско-Покровской линией пользуются свыше 750 тысяч пассажиров. В результате строительства "Гольяново" протяженность ветки достигнет 47,7 километра, число станций вырастет до 23, а пассажиропоток - до 790 тысяч человек в сутки.

Арбатско-Покровская линия МКАД Восточный Сергей Собянин Москва Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро за МКАД

 Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро за МКАД

В московском регионе до конца недели обещают дожди

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 93

Губернатор Подмосковья сообщил о 10 пострадавших от БПЛА

В индустриальном парке Домодедово тушат пожар после атаки БПЛА

Более 400 БПЛА летело на Московский регион с вечера воскресенья

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 79

Отражена атака восьми БПЛА, летевших на Москву

Домодедово работает по согласованию, Жуковский не обслуживает рейсы

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" возобновили работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10655 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3250 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов