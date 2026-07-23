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В Хамовниках отреставрируют Погодинскую избу

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Москве решили отреставрировать деревянный дом историка Михаила Погодина в районе Хамовники , сообщило Мосгорнаследие.

"Уникальный памятник деревянной архитектуры - дом в Хамовниках на улице Погодинской 12А, в котором жил профессор Московского университета, историк, издатель, коллекционер Погодин Михаил Петрович, отреставрируют. Мосгорнаследием выдано задание на подготовку проекта будущих работ. Историческое здание является объектом культурного наследия федерального значения", - говорится в сообщении.

Деревянный терем с наличниками, подзорами, ставнями и светёлкой на втором этаже построили в 1856 году по проекту будущего академика архитектуры Николая Никитина. Деньги на строительство выделил меценат Василий Кокорев и затем подарил дом Погодину. В усадьбе хранились собранные Погодиным около 200 икон, множество старопечатных книг и рукописей. Изначально изба была флигелем большой усадьбы на Девичьем поле.

В 1941 году главный дом усадьбы разрушило прямое попадание бомбы, а изба сильно пострадала. Ее впервые отреставрировали в 1972 году, позднее здесь размещался общественный музей "Слова о полку Игореве".

Мосгорнаследие Хамовники Москва Девичье поле Михаил Погодин Василий Кокорев Николай Никитин
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