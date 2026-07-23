Восемь лже-юристов осуждены за обман пенсионеров и хищение почти 30 млн рублей в Москве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы признал восемь лже-юристов виновными в особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда с четверг.

"Приговором суда шести подсудимым назначены сроки наказания от 4 лет до 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, двое осужденных приговорены к условному наказанию с испытательным сроком", - сказали в суде.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с осужденных около 13 млн рублей в счет возмещения ущерба.

Как установлено следствием и судом, мошенники заключали с людьми пожилого возраста договора на оказание юридических услуг, фактически их не оказывая и не совершая действий в пользу граждан. Потерпевшими по делу признаны более 100 пенсионеров.

Все восемь подсудимых признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, двое из подсудимых признаны виновными по 103 эпизодам мошенничества, двое - по 90, остальным вменяется от 7 до 26 эпизодов совершения преступления. Сумма похищенных у пенсионеров обманным путем денег составила 29 млн рублей.