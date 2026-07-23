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Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" работают по согласованию

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" осуществляют работу по согласованию с соответствующими органами, сообщили в четверг вечером в Росавиации.

"Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Росавиации в мессенджере Max.

Домодедово Жуковский Росавиация
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