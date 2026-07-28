Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово
Жуковский перешел в режим работы по согласованию
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово приостановил работу, сообщили в Росавиации во вторник утром.
"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.
Аэропорт Жуковский принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.
Ранее в ночь на вторник мэр Москвы Сергей Собянин информировал о 22 украинских БПЛА, ликвидированных на подлете к столице.