Поиск

Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Жуковский перешел в режим работы по согласованию

Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово приостановил работу, сообщили в Росавиации во вторник утром.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аэропорт Жуковский принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Ранее в ночь на вторник мэр Москвы Сергей Собянин информировал о 22 украинских БПЛА, ликвидированных на подлете к столице.

Домодедово Жуковский Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 73

Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

 Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Гидрометцентр ожидает, что дожди усилятся в Москве в среду и четверг

 Гидрометцентр ожидает, что дожди усилятся в Москве в среду и четверг

Гроза ожидается в Москве

Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву

Жителей Москвы предупредили о ливне и грозе в воскресенье

 Жителей Москвы предупредили о ливне и грозе в воскресенье

Внуково и Шереметьево работают по согласованию

Аэропорты Кургана, Челябинска и "Внуково" возобновили обслуживание рейсов

Аэропорт Внуково работает по согласованию

 Аэропорт Внуково работает по согласованию

В Москве ГАИ в ходе рейда против нарушителей на самокатах выписала 3000 штрафов

 В Москве ГАИ в ходе рейда против нарушителей на самокатах выписала 3000 штрафов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10774 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3357 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов