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Сильная жара ожидается в среду, четверг и пятницу в Москве

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода прогнозируется в столице днем в предстоящие среду, четверг и пятницу, сообщает главное управление МЧС России по Москве.

"В период с 5 по 7 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32°С", - говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Max в понедельник.

В МЧС рекомендуют пить больше воды, носить головной убор и одежду из натуральных тканей, а также по возможности держаться в тени.

МЧС России Москва
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Сильная жара ожидается в среду, четверг и пятницу в Москве

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