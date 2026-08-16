Сбой движения поездов произошел на станции Софрино Ярославского направления МЖД

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Движение на станции Софрино Ярославского направления Московской железной дороги затруднено в обе стороны из-за остановки пригородного поезда по техническим причинами, сообщили в МЖД в воскресенье.

"Сегодня в 6:25 на станции Софрино Ярославского направления МЖД по техническим причинам при заезде в тупик был остановлен пригородный поезд №6102. В связи с чем затруднено движение поездов на станции Софрино в обе стороны", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЖД.