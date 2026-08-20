В Москве арестован мужчина, похитивший 17 млн руб. под видом инвестиций

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В столице задержан подозреваемый в хищении свыше 17 млн у вкладчиков, сообщили в ГУ МВД России по Москве в четверг. Фигурант заключен под стражу.

С 2024 года подозреваемый брал деньги у граждан, обещая высокие проценты от инвестиций в "свой бизнес". "Получив за полтора года более 17 млн рублей, он не выполнил обязательства, заблокировал вкладчиков и покинул Россию", - отметили в полиции. Там уточнили, что спустя некоторое время он вернулся в страну.

Задержать его удалось сразу по возвращении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).