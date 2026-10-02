При пожаре на Краснозаводском химзаводе погиб человек

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Сергиево-Посадском округе Подмосковья в результате пожара на Краснозаводском химзаводе погиб человек, еще сорок были эвакуированы, сообщил врио главы округа Алексей Лужецкий.

"Вчера, 1 октября, в 18:40 на территории АО "Краснозаводский химический завод" в Краснозаводске произошло возгорание в одном из производственных корпусов. По состоянию на утро 2 октября: пожар локализован в 23:55, открытое горение ликвидировано в 01:00. Приняты все необходимые меры защиты. Было эвакуировано 40 человек. К сожалению, есть один погибший", - написал он в Max.

Ведется контроль состояния воздуха в районе пожара, по данынм Лужецкого, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. На месте создан оперативный штаб. Угрозы для населения Краснозаводска в настоящее время нет, добавил Лужецкий.