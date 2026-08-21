Десятки килограммов запрещенного вещества изъяли в аэропорту Домодедово

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Полиция изъяла в аэропорту Домодедово крупную партию запрещенного в России вещества, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу.

"В мае текущего года на грузовом складе международного аэропорта Домодедово был выявлен подозрительный груз, предназначавшийся для отправки в г. Иркутск. Внутри отправления находился пакет с порошкообразным веществом белого цвета общей массой более одного килограмма", - сказала Волк.

Согласно проведенному исследованию, отметила она, изъятое является прегабалином - сильнодействующим веществом, оборот которого запрещен в РФ.

По данным Волк, полицейские задержали одного из подозреваемых - ранее судимого жителя Иркутска. Его предполагаемый сообщник, 31-летний житель столицы, был объявлен в розыск.

Позже на парковке аэропорта оперативники обнаружили автомобиль сообщника задержанного. Из него изъяли две картонные коробки с 21 банкой из-под корма для рыб. Однако внутри емкостей находился не корм, а аналогичное порошкообразное вещество, подчеркнула представитель ведомства.

"Экспертиза подтвердила, что оно также является прегабалином общей массой свыше 29 кг", - уточнила Волк.

По ее словам, второй подозреваемый был задержан. При обыске у него по месту проживания обнаружено еще более 6,5 кг запрещенного вещества.

Возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), которые впоследствии были соединены в одно производство.

"В настоящее время оба фигуранта дали признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.