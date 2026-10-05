Cобянин сообщил о 9994 БПЛА, летевших в сторону московского региона с утра 1 сентября до утра 5 октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с утра 1 сентября и до утра понедельника в сторону московского региона летело почти 10 тыс. беспилотников, из которых почти 900 БПЛА были сбиты на подлёте к столице.

"В период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах. 862 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве", - написал Собянин в своем канале в Max в понедельник.