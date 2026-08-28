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Не обслуживают рейсы аэропорты Ярославля, Иваново и Кирова

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Аэропорты Иваново, Ярославля и Кирова не принимают и не отправляют самолеты, проинформировали в Росавиации.

"Аэропорт Иваново (Южный): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Ранее приостановили работу аэропорты Ярославля (Туношна) и Кирова (Победилово).

В ночь на пятницу сообщалось об аналогичных ограничения в аэропортах Самары, Краснодара, Ульяновска, Саранска, Пензы и Саратова, столичный Жуковский работает по согласованию с соответствующими органами.

Иваново Ярославль Киров аэропорты
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