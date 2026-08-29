Пожар на механическом заводе в Подмосковье локализован

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар на механическом заводе в подмосковном Павловском Посаде, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

В сообщении говорится, что пожар локализован на площади 1,4 тыс. кв. метров.

Как отметили в МЧС, проводится проливка и разборка конструкций.

О крупном возгорании на механическом заводе в Павловском Посаде стало известно ранее в субботу. По данным пресс-службы МЧС РФ, к его тушению были привлечены 30 человек и семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.