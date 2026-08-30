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Аэропорты Домодедово и Калуги возобновили работу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Домодедово, сообщили в воскресенье в Росавиации.

Как отмечается в сообщении агентства в мессенджере Max, эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Они действовали около часа.

Также, по данным Росавиации, сняты временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Калуги (Грабцево). Ограничительные меры были введены в ночь на субботу и сняты спустя более суток.

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