Движение ограничено на ряде улиц в центре Москвы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о временном перекрытии некоторых улиц в центре Москвы.

"Движение временно закрыто: на Кремлевской набережной по направлению в центр; на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на улице Знаменке", - говорится в телеграм-канале департамента.

Также закрыто движение на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара. А также на Ленинском проспекте по направлению в центр и на Новоарбатском мосту по направлению в центр.