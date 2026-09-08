В Москве открылась новая синагога

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Главный раввин России Берл Лазар открыл во вторник на Нахимовском проспекте новую синагогу.

"Не случайно это происходит в преддверии Рош а-Шана (Новый год по иудейскому календарю - ИФ). Все, что есть на свете, создал Бог, но человек может улучшать, мы можем дойти до совершенства", - сказал раввин Лазар на церемонии открытия, призвав членов еврейской общины оказывать помощь пациентам и пациенткам находящегося поблизости клинического госпиталя MD GROUP.

Раввин поздравил собравшихся с открытием синагоги и выразил уверенность в том, что скоро "в помещении будет тесно".