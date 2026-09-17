Аэропорт "Домодедово" работает по согласованию

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max вечером в четверг.

Возможны корректировки в расписании рейсов, отметили в Росавиации.