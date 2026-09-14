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Бабье лето продержится в Москве всю неделю

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Еще как минимум неделю жителей московского региона будет радовать теплая летняя погода, которую можно назвать бабьим летом, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

"В Москве и области теплая погода сохраняется, с небольшими колебаниями температуры. Отдельные дни будут потеплее, другие - попрохладнее. Можно сказать, что это с переменным успехом похожая на бабье лето погода, которая вернулась в выходные и продолжается", - сказала Паршина в понедельник.

По ее словам, погода в Москве на этой неделе будет на два - четыре градуса выше климатической нормы.

"Завтра днем прогнозируем местами небольшой дождь - 18-20 градусов тепла. 16 сентября, в среду, уже без осадков, ночью прохладно - 6-8 градусов, местами до плюс трех в черте города даже может быть, дневная температура - 19-20", - отметила Паршина.

В четверг, 17 сентября, будет без осадков, ночью ожидается также прохладная погода - 7-9 градусов, местами до плюс четырех, однако, дневная температура повысится - до 20-22 градусов тепла, сказала синоптик.

"В пятницу облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночь станет теплее за счет облачной погоды - 9-14 градусов, а днем - 16-21. И в субботу, 19 сентября, тоже будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью - 7-12, днем - 16-21 градус", - пояснила Паршина.

Москва Гидрометцентр
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