Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агентства в мессенджере Max в четверг.

Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Домодедово приостановил прием и отправку самолетов.