В Москве наблюдатели подтвердили краткие локальные сбои на избирательных участках

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Москве избирательные участки работают в штатном режиме, а единичные локальные неполадки не повлияли на ход голосования и корректность учета голосов, сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, руководитель московского Корпуса наблюдателей Общественной палаты Вадим Ковалев.

"Мы наблюдаем в режиме реального времени, что все работает штатно, избиратели благополучно реализовывают свое право с помощью терминалов электронного голосования или бумажных бюллетеней", - сказал он.

По его словам, единичные локальные неполадки фиксировались в течение непродолжительного времени, были своевременно устранены и никак не повлияли на ход голосования и корректность учета голосов.

Если на участке были короткие задержки с работой терминала, люди могли получить бумажный бюллетень, добавил он.