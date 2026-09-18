Поиск

В Москве в электронном формате проголосовали уже больше миллиона избирателей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в первые часы голосования на думских выборах уже больше миллиона человек использовали электронный формат - через терминалы на избирательных участках или онлайн через ДЭГ, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, руководитель московского Корпуса наблюдателей Общественной палаты Вадим Ковалев.

"Москвичи привыкли пользоваться цифровыми сервисами ежедневно, поэтому неудивительно, что электронное голосование в столице популярно. Мы наблюдаем такую ситуацию не первый год", - отметил он.

Ранее Ковалев предупредил, что из-за большого количества желающих проголосовать онлайн утром в пятницу могла возникнуть электронная очередь и нужно было подождать, чтобы получить возможность отдать голос.

Выборы в Москве проходят в штатном режиме, участки открылись 08:00 и будут работать до 20:00 в пятницу, а также в субботу и воскресенье.

"Все избирательные участки открылись вовремя, на каждом из них работают наблюдатели, кроме того, за каждым участком ведётся видеонаблюдение", - сообщила председатель Мосгоризбирокома Ольга Кириллова.

Вадим Ковалев ДЭГ Ольга Кириллова Москва Мосгоризбироком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе

 Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе

Еще 15 БПЛА сбито на подлете к Москве

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве c начала суток, достигло 20

Количество летевших на Москву дронов увеличилось до 29

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 21

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11

Центральный Московский ипподром открылся после комплексной реконструкции

Трафик через аэропорты Москвы с начала года сократился на 3,5%

 Трафик через аэропорты Москвы с начала года сократился на 3,5%

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до шести

В Москве в субботу внешнюю сторону Садового перекроют для мотофестиваля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11814 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов