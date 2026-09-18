В Москве в электронном формате проголосовали уже больше миллиона избирателей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в первые часы голосования на думских выборах уже больше миллиона человек использовали электронный формат - через терминалы на избирательных участках или онлайн через ДЭГ, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, руководитель московского Корпуса наблюдателей Общественной палаты Вадим Ковалев.

"Москвичи привыкли пользоваться цифровыми сервисами ежедневно, поэтому неудивительно, что электронное голосование в столице популярно. Мы наблюдаем такую ситуацию не первый год", - отметил он.

Ранее Ковалев предупредил, что из-за большого количества желающих проголосовать онлайн утром в пятницу могла возникнуть электронная очередь и нужно было подождать, чтобы получить возможность отдать голос.

Выборы в Москве проходят в штатном режиме, участки открылись 08:00 и будут работать до 20:00 в пятницу, а также в субботу и воскресенье.

"Все избирательные участки открылись вовремя, на каждом из них работают наблюдатели, кроме того, за каждым участком ведётся видеонаблюдение", - сообщила председатель Мосгоризбирокома Ольга Кириллова.