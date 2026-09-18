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Мосгорзбирком сообщил, что в столице проголосовали уже больше 1,8 млн избирателей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Выборы в Москве проходят без нарушений, на настоящий момент проголосовали более 1,8 млн человек, сообщил зампред Мосгормзбиркома Дмитрий Реут.

"В данный момент уже проголосовали более 1,8 млн человек, именно столько москвичей сделали свой выбор всеми удобными способами", - сказал Реут.

По его словам, в электронном виде проголосовали 1,7 млн человек, бумажные бюллетени выбрали около 100 тысяч.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Вадим Ковалев сообщил, что на данный момент выборы проходят без нарушений. "На каждом участке работают наши наблюдатели, которые обладают четким алгоритмом действий, знают, как поступить при возникновении той или иной ситуации. Также в штабе работает группа разбора, которая осуществляет оперативный анализ и реагирует на информацию о возможных инцидентах", - сказал Ковалев.

Вадим Ковалев Дмитрий Реут Мосгорзбирком Москва
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