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Домодедово работает по согласованию, аэропорт Сочи временно закрыт

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию, аэропорт Сочи не принимает и не отправляет самолеты, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Уточняется, что возможны изменения в расписании рейсов.

Также в аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Москва Домодедово Сочи аэропорт
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