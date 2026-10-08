Домодедово работает по согласованию, аэропорт Сочи временно закрыт

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию, аэропорт Сочи не принимает и не отправляет самолеты, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Уточняется, что возможны изменения в расписании рейсов.

Также в аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.