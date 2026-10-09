Временно закрыты Внуково и Жуковский

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Жуковский временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Внуково, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

В ведомстве добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что столичный аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.