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На выходных в столичном регионе похолодает

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В столичном регионе на следующей неделе погода будет соответствовать климатической норме, а в эти выходные ожидается похолодание, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

В пятницу 9 октября в московском регионе температура уже поднялась до 18 градусов, но до рекорда ей далеко - 9 октября 1929 года было зафиксировано 22,2 градуса.

"Погода меняется - завтра ждем прохождения холодного атмосферного фронта - циклона с Финского залива. И температура завтра понизится - днем будет всего 11-13 градусов, местами небольшой дождь, в основном по северу Москвы и области, ветер юго-западный - местами порывы до 17 метров в секунду. Ночь ожидается теплая - 7-9 градусов, пройдет небольшой, по области местами умеренный дождь, будет усиливаться ветер - до 15 метров в секунду", - сказала Паршина.

Однако такая температура все равно немного превышает климатическую норму для этих дней октября.

"Примерно такая же погода и в воскресенье, с некоторыми нюансами: облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь, ночью чуть прохладнее - 5-7 градусов, днем чуть теплее - 12-14, ветер южный, не такой порывистый", - уточнила метеоролог.

В понедельник влияние на погоду будет оказывать атмосферный фронт циклона с юго-запада.

"Ночью будет облачно, дождь местами сильный, температура, правда, теплая - ночью 8-10 градусов. Днем тоже облачно, небольшой, по области местами умеренный дождь, температура 15-17 градусов. Такая температура выше нормы на целых шесть градусов", - сказала синоптик.

Вся неделя пройдет при облачной погоде с прояснениями, ожидаются дожди различной интенсивности, в основном они будут небольшими.

"Температура 13 октября ночью - 5-10 градусов тепла, днем - 10-15 градусов, 14 и 15 октября температура понизится ночью до плюс 1-6, днем - 8-13. И в следующие выходные также облачно с прояснениями, небольшой дождь, 2-7 градусов ночью, днем 9-14 градусов", - сказала Паршина.

"Если смотреть на всю неделю, то температура будет на один градус превышать климатическую норму, несмотря на то, что уже ночи прохладные будут, но без отрицательных температур, и днем будет около 10 градусов тепла", - добавила она.

Гидрометцентр Москва Людмила Паршина Финский залив
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На выходных в столичном регионе похолодает

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